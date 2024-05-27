МО РФ: в подмосковной Балашихе сбит малоразмерный воздушный шар

Средства ПВО вечером в понедельник уничтожили над территорией Московской области малоразмерный воздушный шар. Об этом сообщает Минобороны России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что над Балашихой был сбит БПЛА. Его обломки упали на частный дом, люди успели эвакуироваться и не пострадали. Власти помогут с восстановлением дома.

Ранее очевидцы сообщали, что в небе над Балашихой был сбит БПЛА. Вводились ограничения на взлет и посадку самолетов в столичных аэропортах в Подмосковье.