В Азербайджане задержали сотрудницу российского видеоагентства Ruptly

В Азербайджане силовики задержали сотрудницу российского видеоагентства Ruptly Айтекин Гусейнову. Журналистка находилась на территории республики с частным визитом, сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» .

В понедельник в офисе российского агентства «Sputnik-Азербайджан» прошли обыски. Здание офиса в Баку взяли под контроль правоохранительные органы. По данным местных СМИ, азербайджанские силовики якобы задержали двух сотрудников ФСБ РФ, которые «работали под прикрытием» в офисе радио «Sputnik Азербайджан».

По просьбе редакции Гусейнова отправилась на место задержания коллег и снимала происходящее на смартфон. Мать журналистки подтвердила, что в настоящее время Айтекин находится в отделе полиции.

Айтекин Гусейнова является гражданкой Российской Федерации и Азербайджанской Республики. В данный момент связи с российской журналисткой нет.

Как ранее отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва обеспокоена тем, что дипломаты не могут связаться с журналистами агентства «Sputnik Азербайджан», в офисе которого местные силовики устроили операцию.