В Австралии на авиашоу «Авалон» разбился легкий самолет
В Австралии во время международного авиашоу «Авалон» разбился легкий самолет, пилот находится в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.
Инцидент произошел на юго-западе от Мельбурна в пятницу.
Отмечается, что легкий самолет Pitts Special демонстрировал маневр «петля». В этот момент пилот не справился с управлением. В результате самолет упал на взлетную полосу.
Как сообщает SHOT, состояние пилота оценивается как критическое.
Ранее грузовой самолет Ан-12 эвакуировали после «дрифта» в аэропорту Нового Уренгоя. Воздушная гавань готовится возобновить работу в штатном режиме.