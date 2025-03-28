В Австралии на авиашоу «Авалон» разбился легкий самолет

В Австралии во время международного авиашоу «Авалон» разбился легкий самолет, пилот находится в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

Инцидент произошел на юго-западе от Мельбурна в пятницу.

Отмечается, что легкий самолет Pitts Special демонстрировал маневр «петля». В этот момент пилот не справился с управлением. В результате самолет упал на взлетную полосу.

Как сообщает SHOT, состояние пилота оценивается как критическое.

Ранее грузовой самолет Ан-12 эвакуировали после «дрифта» в аэропорту Нового Уренгоя. Воздушная гавань готовится возобновить работу в штатном режиме.