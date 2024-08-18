Частный самолет разбился в Ставрополье

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«112»: во время крушения частного самолета в Ставрополье погиб 1 человек

Крушение частного самолета произошло в Ставрополье, есть погибшие, сообщает Telegram-канал « 112 ».

Легкомоторное воздушное судно «Злин-42» разбилось во время тренировочного полета. Это произошло в полутора километрах от аэродрома «Рыздвянный» в Ставропольском крае.

В частном самолете находился только один человек — пилот. Он же и оказался единственным погибшим. Разрушения на земле отсутствуют.

Ранее военный летчик с женой разбились на легкомоторном самолете в Приморском крае.