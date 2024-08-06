В Приморском крае военный летчик с женой разбились на легкомоторном самолете
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Семья авиапутешественников разбилась на легкомоторном самолете Bristell RG в Приморском крае. Предварительно, причиной авиакатастрофы стали плохие погодные условия, сообщает Mash.
Воздушное судно потерпело крушение на Лысой горе Серебряного перевала. Самолетом управляли заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Сергей Федоров и его супруга Алена. Летели по маршруту Омск — Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморье.
В ГУ МЧС России по Приморскому краю предупреждали о плохих метеоусловиях по пути их следования, однако Федоровы приняли решение лететь. Самолет должен был приземлиться в 8:00 на аэродроме Новороссия, но разбился, не долетев 30 км до него.
Диспетчеры воинской части противовоздушной обороны (ПВО) заметили крушение легкомоторного самолета и передали информацию. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стал сильный туман и ливень.
Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку по факту крушения легкомоторного самолета Bristell RG.