В Приморском крае военный летчик с женой разбились на легкомоторном самолете

Воздушное судно потерпело крушение на Лысой горе Серебряного перевала. Самолетом управляли заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Сергей Федоров и его супруга Алена. Летели по маршруту Омск — Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморье.

В ГУ МЧС России по Приморскому краю предупреждали о плохих метеоусловиях по пути их следования, однако Федоровы приняли решение лететь. Самолет должен был приземлиться в 8:00 на аэродроме Новороссия, но разбился, не долетев 30 км до него.

Диспетчеры воинской части противовоздушной обороны (ПВО) заметили крушение легкомоторного самолета и передали информацию. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стал сильный туман и ливень.

Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку по факту крушения легкомоторного самолета Bristell RG.