В Амурской области мужчина случайно убил своего друга, свалив на него дерево

В Амурской области мужчина случайно убил своего друга, незаконно спилив и свалив на него дерево, сообщает РЕН ТВ .

Отмечается, что 48-летний житель села Октябрьский и его знакомый пилили деревья без порубочного билета. Мужчина неправильно рассчитал направление падения ствола, который упал и ударил по голове 49-летнего товарища.

Пострадавшего госпитализировали, но через несколько дней умер от последствий травмы. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Уфе госпитализировали мужчину, на которого упала мощная снежная глыба в момент, когда он вместе с женщиной стоял возле подъездной двери и, судя по всему, планировал войти внутрь дома, но не успел.

