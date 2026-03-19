Мощная снежная глыба едва не убила мужчину у подъезда в Уфе

В Уфе госпитализировали мужчину, на которого упала мощная снежная глыба в момент, когда он вместе с женщиной стоял возле подъездной двери и, судя по всему, планировал войти внутрь дома, но не успел. Момент обрушения снега попал на видео, пишет SHOT .

На опубликованных кадрах видно, что мужчина и женщина стояли у двери подъезда. В какой-то момент они заметили, что глыба из снега и льда начинает падать на них. Женщина успела отскочить в сторону, а мужчина — нет. Масса упала прямо на него, серьезно травмировав.

После происшествия женщина тут же подбежала к пострадавшему и начала оказывать помощь. Судя по всему, она и вызвала бригаду скорой помощи.

У пострадавшего зафиксировали различные травмы. Его состояние оценивается как тяжелое. Медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь и здоровье пациента.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.