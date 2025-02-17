При посадке в аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. В результате происшествия пострадали до восьми человек, сообщает РИА Новости .

По предварительной информации, на борту CRJ-900LR находилось около 100 человек, включая экипаж, сообщает Mash.

По данным SHOT, речь идет о лайнере, который прибыл в город из Миннеаполиса. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что самолет с туристами из РФ, совершавший рейс из Египта в Калининград, экстренно сел в польской Познани. У людей нет еды и воды, а у экипажа топлива.