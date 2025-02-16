Самолет Египет-Калининград застрял в Польше без провизии и топлива
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Самолет с туристами из РФ, совершавший рейс из Египта в Калининград, экстренно сел в польской Познани. У людей нет еды и воды, а у экипажа топлива, сообщает Mash.
Самолет находится в польском аэропорту уже более 10 часов. Еды у туристов нет, вода заканчивается, в уборную сходить никому не дают.
В самолете находятся 236 человек. Среди путешественников есть беременные и дети.
Самолет Uj681 авиакомпании AlMasria совершал рейс из Шарм-эль-Шейха в Калининград. Ночью начался сильный снегопад и посадить самолет в Храброво не удалось. Воздушное средство вынуждены были экстренно посадить в Познани.
Теперь поляки не хотят дозаправлять самолет. Также они отказались предоставлять разрешение на вылет.
При этом в аэропорту Калининграда более 10 часов ждут самолет путешественники, которые должны были поехать в Шарм-эль-Шейх.
Ранее сообщалось, что более 400 туристов не могли вылететь на Пхукет из Екатеринбурга. Самолет Red Wings сломался.