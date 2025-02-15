Более 400 туристов не могут вылететь на Пхукет из Екатеринбурга

Из-за поломки самолета Red Wings свыше 400 российских туристов около суток не могут улететь на Пхукет из Екатеринбурга, сообщает SHOT .

Планировалось, что рейс вылетит в 22:55 по местному времени 14 февраля. Сначала его два раза переносили на час, а потом пассажиров посадили в лайнер. Но прямо перед вылетом экипаж сообщил о задержке еще на полчаса. В итоге рейс перенесли на 21:10 15 февраля.

Части людей не предоставили отель, а некоторым ожидающим становилось плохо в очереди, среди них были и маленькие дети.

По предварительным данным, причиной задержки вылета стала поломка борта. Некоторые вылетающие не из Екатеринбурга, поэтому в воздушной гавани они ждут уже больше суток.

Кроме того, на сутки перенесли еще один рейс Red Wings на Пхукет — из Казани. Лайнер должен был улететь в 21:10 15 февраля, но теперь рейс отложен до 18:10 16 февраля.