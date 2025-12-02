Утечка газа произошла в Северном Чертаново

сегодня в 19:13

В районе Северное Чертаново в Москве произошла утечка газа. Газопровод перекрыли во время ремонтных работ, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Из-за происшествия временно перекрыли движение по Сумской улице.

На опубликованных кадрах, снятых очевидцем, видно, что на место прибыли сотрудники экстренных служб. Дежурят автомобили скорой помощи и МЧС.

На данный момент в Москве затруднено движение. Пробки оцениваются в 8 баллов. Они наблюдаются на внутренней стороне ТТК в районе Киевского путепровода и в районе Новинского бульвара на внешней сторону Садового кольца.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.