Пробки в Москве достигли 8 баллов

сегодня в 18:54

В Москве затруднено движение во вторник вечером. Пробки оцениваются в 8 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты» .

Пробки наблюдаются на внутренней стороне ТТК в районе Киевского путепровода и в районе Новинского бульвара на внешней сторону Садового кольца.

Также движение затруднено на Кремлевской набережной улицы Моховой.

В пресс-службе столичного Дептранса также сообщили об открытии движения на Новоарбатском мосту, Смоленской набережной, Каменном мосту, Москворецкой набережной и в Китайгородском проезде.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.