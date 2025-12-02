Пробки в Москве достигли 8 баллов

Транспорт
Вечерние пробки в Москве

Фото - © Вечерние пробки в Москве/Медиасток.рф

В Москве затруднено движение во вторник вечером. Пробки оцениваются в 8 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

Пробки наблюдаются на внутренней стороне ТТК в районе Киевского путепровода и в районе Новинского бульвара на внешней сторону Садового кольца.

Также движение затруднено на Кремлевской набережной улицы Моховой.

В пресс-службе столичного Дептранса также сообщили об открытии движения на Новоарбатском мосту, Смоленской набережной, Каменном мосту, Москворецкой набережной и в Китайгородском проезде.

