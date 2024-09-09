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Устроивших стрельбу у ресторана на Патриарших прудах арестовали до 2 ноября

Двух мужчин, устроивших стрельбу у ресторана «Аист» на Патриарших прудах в Москве, арестовали на 1 месяц 28 суток — до 2 ноября, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Пресненский районный суд города Москвы арестовал фигурантов дела по факту стрельбы из травматического пистолета в центре столицы. Руслана Сивакова и Дмитрия Харитонова арестовали. Мужчин подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Стрельба на Патриарших прудах у ресторана «Аист» произошла 1 сентября. Неизвестный мужчина поругался с посетителями заведения и начал стрелять в воздух. Всего прозвучало 5–7 выстрелов. Стрелявшего задержала полиция.

Драка со стрельбой произошла из-за шумного поведения посетителей ресторана, в конфликте участвовали шесть человек. Предварительно установлено, что стрелял 33-летний Харитонов. Остальные участники конфликта успели скрыться на автомобиле марки Lamborghini Urus.