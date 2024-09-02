Названа причина драки со стрельбой у ресторана на Патриарших прудах в Москве

Вечером 1 сентября драка со стрельбой на Патриарших прудах произошла из-за шумного поведения посетителей ресторана, в конфликте участвовали шесть человек, но задержан пока только один, пишет ТАСС .

Предварительно установлено, что стрелял 33-летний Дмитрий Х., которого уже задержали. Остальные участники конфликта успели скрыться на автомобиле марки Lamborghini Urus, транспортное средство уже объявили в розыск.

Установлено, что стрелок родился в Баку, имеет регистрацию в Ленинском городском округе Подмосковья, женат и есть дети.

Драка со стрельбой произошла из-за шумного поведения друга стрелка, с которым они поругались в ресторане «Аист», где отдыхали. После задержания во время обыска у него нашли два травматических пистолета «Гроза» и «Хорхе», последний из которых не зарегистрирован должным образом. Мужчина ранее уже попадал в поле зрения полиции, его подозревали в угоне авто и экономических махинациях.

Ранее в Сети появилось видео с места драки со стрельбой. Очевидцы сообщили, что слышали от 5 до 7 выстрелов, но никто не пострадал.