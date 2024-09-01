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Вечером 1 сентября посетитель ресторана «Аист» начала стрелять из травматического пистолета на Патриарших прудах в Москве, сообщает SHOT .

Неизвестный мужчина поругался с посетителями ресторана и начал стрелять в воздух.

Всего прозвучало 5-7 выстрелов. Стрелявшего задержала полиция и увезла в отдел.

По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Веранду ресторана оцепили. Сотрудники правоохранительных органов на месте опрашивают очевидцев и ищут гильзы.

Момент стрельбы попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как завязалась драка, после чего раздались выстрелы.

Ранее в подмосковном Раменском мигранты устроили массовую драку.