Неизвестный устроил стрельбу на Патриарших прудах — видео
Вечером 1 сентября посетитель ресторана «Аист» начала стрелять из травматического пистолета на Патриарших прудах в Москве, сообщает SHOT.
Неизвестный мужчина поругался с посетителями ресторана и начал стрелять в воздух.
Всего прозвучало 5-7 выстрелов. Стрелявшего задержала полиция и увезла в отдел.
По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Веранду ресторана оцепили. Сотрудники правоохранительных органов на месте опрашивают очевидцев и ищут гильзы.
Момент стрельбы попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как завязалась драка, после чего раздались выстрелы.
Ранее в подмосковном Раменском мигранты устроили массовую драку.