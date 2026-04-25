Устроившего поножовщину в больнице Махачкалы мужчину арестовали на два месяца

В Дагестане арестован мужчина, устроивший поножовщину в больнице Махачкалы. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, сообщает Telegram-канал «112» .

Нападение произошло 23 апреля. 31-летний Шамиль С. пришел в одно из медицинских учреждений города и нанес ножевые ранения травматологу и хирургу. Мотивы нападавшего пока не установлены, следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Оба пострадавших врача были госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни, по предварительным данным, нет. Степень тяжести полученных ранений уточняется.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Следствие намерено ходатайствовать о продлении срока ареста в случае необходимости. Правоохранители также проверяют, было ли нападение связано с профессиональной деятельностью пострадавших медиков.

Известно, что после нападения на медиков злоумышленник признался, что употреблял наркотики. Также сообщалось, что причиной агрессии мужчины могла стать смерть матери, которую врачи не смогли спасти.

