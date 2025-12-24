сегодня в 12:59

Усиленный патруль ввели у силовых ведомств после взрыва на юге Москвы

В Москве усилили патрулирование вокруг главных управлений силовых ведомств после взрыва на Елецкой улице, в котором погибли двое сотрудников ДПС, сообщает Baza .

На каждый патрульный пост вокруг главных управлений силовых ведомств были дополнительно выставлены несколько сотрудников.

Патрульных обязали появиться на службе в полной экипировке — касках и бронежилетах с шестью защитными пластинами. Ранее можно было снимать до двух пластин.

Охране главных зданий силовых ведомств уделено особое внимание. Усилен контроль у ГУ МВД России по Москве на Петровке, Генштаба ВС РФ на Знаменке.

Минувшей ночью на улице Елецкой в столице прогремел взрыв. Неизвестный подорвал СВУ около автомобиля ДПС. По данному факту возбуждено уголовное дело. Погибли двое сотрудников ДПС, а также мужчина, который оказался подрывником.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.