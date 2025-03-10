Умерла жена народного артиста РФ Виктора Павлова

Вдова народного артиста России Виктора Павлова, актриса Татьяна Говорова умерла из-за острой сердечной недостаточности. Ей было 84 года, сообщает SHOT .

Говоровой не стало накануне вечером. Заслуженная артистка РСФСР скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу. Медики пытались спасти актрисе жизнь, но тщетно.

Она прославилась благодаря ролям в фильме «В августе 44-го» и сериале «Убойная сила». С 1966 года она была замужем за Виктором Павловым, прославившимся по роли студента Дуба в картине «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Его не стало в 2006 году.

У пары есть дочь Александра, она родилась в 1967 году. По профессии она врач. Ее дочь Наталья, внучка Павлова и Говоровой, родилась в 1997 году, она работает стоматологом.

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