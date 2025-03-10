Умер 22-летний принц Фредерик де Нассау из-за редкой болезни

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Принц Фредерик де Нассау, племянник великого герцога Люксембурга Анри умер от генетической болезни, сообщает ТАСС со ссылкой на RTBF. Ему было всего 22 года.

Отмечается, что принц страдал редким неизлечимым генетическим заболеванием POLG. В 14 лет он уже понимал, что долго не сможет прожить.

О его смерти сообщил фонд POLG Foundation, который был создан семьей принца для поддержки исследований этого заболевания.

Он умер в больнице в Париже. Принц Фредерик не имел отношения к линии престолонаследования Люксембурга.

Ранее сообщалось, что причиной смерти режиссера Ильи Шерстобитова, возможно, могли быть проблемы с сердцем, он говорил коллегам, что находится в больнице.