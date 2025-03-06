Режиссер Илья Шерстобитов мог умереть из-за проблем с сердцем

Причиной смерти режиссера Ильи Шерстобитова, возможно, могли быть проблемы с сердцем, он говорил коллегам, что находится в больнице, сообщает ТАСС .

Он скончался 5 марта. Режиссеру было 48 лет.

«Ему стало плохо, его забрали в НИИ им. Склифосовского. Сделали операцию, он лежал на ИВЛ», — отметили в пресс-службе Института кино и телевидения (ГИТР).

Там добавили, что, возможно, Шерстобитова забрали из дома. Скорее всего, у него стало плохо с сердцем.

Известность режиссеру принес фильм «Каникулы президента». Кроме того, он был продюсером таких проектов, как «Венец творения», «Вспоминая тебя», «Документалист. Охотник за призраками».