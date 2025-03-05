Умер режиссер Илья Шерстобитов

5 марта в возрасте 48 лет ушел из жизни режиссер, сценарист и продюсер Илья Шерстобитов. Об этом сообщается на сайте Института кино и телевидения (ГИТР).

Шерстобитов был мастером на факультете режиссуры в ГИТР. В институте отметили, что режиссер посвятил свою жизнь кино, а его работы были наполнены новизной и глубиной.

«Он вдохновлял коллег, поддерживал молодые таланты», — отмечается в сообщении на сайте ГИТР.

Причина смерти кинематографиста не раскрывается.

Известность режиссеру принес фильм «Каникулы президента», который он поставил. Также Илья Шерстобитов был продюсером таких проектов, как «Венец творения», «Вспоминая тебя», «Документалист. Охотник за призраками».

Ранее актера Александра Милокостого нашли мертвым. Труп пролежал 10 дней.