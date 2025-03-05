Актера Александра Милокостого нашли мертвым. Труп пролежал 10 дней

Актер Александр Милокостый умер в своей квартире в Москве

Умер артист Александр Милокостый, который стал известен всего одной фразой: «Павел Андреич, вы шпион?» из фильма «Адъютант его превосходительства». Его труп нашли в московской квартире на Севастопольском проспекте, сообщает « МК: срочные новости ».

68-летний актер скончался 10 суток назад. Однако его труп обнаружили только 4 марта.

Смерть Милокостого — не насильственная. Вероятно, у артиста не выдержало сердце.

Александр Милокостый стал известен еще в подростковом возрасте, когда сыграл Юру Львова, сына белого офицера, в революционном боевике с Юрием Соломиным в главной роли «Адъютант его превосходительства». Однако после этой роли мужчина превратиться в популярного артиста не смог.

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