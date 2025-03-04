В Новосибирске умер Заслуженный деятель искусств РФ, документалист Сикорук

Союз кинематографистов России направил близким, родственникам и друзьям Заслуженного деятеля искусств РФ и документалиста Леонида Сикорука телеграмму с соболезнованиями по случаю его смерти, об этом говорится на официальном сайте организации.

Предварительно известно, что Сикорук ушел из жизни в возрасте 87 лет 2 марта 2025 года. Режиссер неигрового кино, сценарист и оператор жил и работал в Новосибирске. За свою карьеру он поработал над десятками фильмов.

«Навсегда сохраним память о нем. Наши самые искренние соболезнования родным, близким и друзьям», — говорится в телеграмме Союза кинематографистов РФ.

Что стало причиной смерти Леонида Сикорука, не уточняется.

Ранее СМИ сообщили, что кантри-певица Долли Партон стала вдовой. Ее 82-летний муж Карл Дин скончался. Пара прожила в браке более 60 лет, но детей у них не появилось.