Умер муж кантри-певицы Долли Партон

Представители семьи легендарной кантри-певицы Долли Партон сообщили журналистам, что ее 82-летний муж Карл Дин скончался, об этом пишет «Леди Mail» со ссылкой на The Associated Press.

Что стало причиной смерти Карла Дина, не уточняется. Известно, что он ушел из жизни в Нэшвилле в штате Теннесси. На траурной церемонии, которая пройдет в закрытом формате, будут присутствовать только самые близкие — семья и друзья.

«Мы с Карлом провели много замечательных лет вместе. Слова не могут отдать должное любви, которую мы разделяли более 60 лет. Спасибо за ваши молитвы и сочувствие», — прокомментировала смерть мужа Партон.

Известно, что Партон и Дин познакомились, когда будущей звезде было всего 18 лет. Пара поженилась спустя два года — в конце весны 1966 года. Детей у супругов так и не появилось. При этом Дин не сопровождал жену на публичных мероприятиях и занимался бизнесом.

Ранее сообщалось, что скончался композитор Юрий Мартынов. В свое время он написал песни в том числе для певца Филиппа Киркорова.