Умерла подруга: почему нижнекамский школьник мог устроить поножовщину в лицее

Напавший на лицей подросток мог сойти с ума после смерти подруги

Причиной, по которой семиклассник в Нижнекамске напал на местный лицей с ножом, могла стать смерть его единственной подруги. Девочку похоронили накануне, сообщает SHOT .

Несколько дней назад ученица из параллели напавшего снимала видео на крыше. Она поскользнулась и упала, похороны девочки состоялись накануне нападения. Оказалось, что погибшая была одной из немногих, кто дружил с парнем.

22 января вооруженный ножом подросток напал на нижнекамский лицей. Он успел ранить уборщицу. Женщина жива, ей оказывают помощь. Ребенка задержали, у него изъяли нож, маску, петарды и тактические перчатки.

На месте работают оперативные службы. В том числе причиной нападения мог стать конфликт парня с одноклассниками. Напавшего характеризуют как странного и замкнутого молодого человека, который любил «всякие терроры».

В Сети появились фотографии, сделанные внутри и снаружи лицея. На снимке, сделанном внутри здания, видно, что весь пол покрыт каплями крови. На двух остальных кадрах запечатлена обстановка около образовательного учреждения.

