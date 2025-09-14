Умер третий росгвардеец, раненный при взрыве на ж/д в Орловской области

Скончался сотрудник Росгвардии, который был ранен при детонации взрывного устройства железной дороге в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Ранее взрыв произошел при проверке ж/д путей в Орловской области, где обнаружены взрывные устройства. Из-за инцидента погибли двое сотрудников Росгвардии, один был в тяжелом состоянии.

«Пришли плохие новости из больницы — скончался раненый росгвардеец», — написал Клычков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что областное правительство окажет необходимую помощь семьям бойцов.

По словам главы области, ночью организовали автобусную перевозку по маршруту пассажиров остановившихся из-за ЧП поездов. Это было сделано в обход поврежденного участка железной дороги. Кроме того, этой ночью жители области приезжали к месту происшествия, привозили еду и вещи, помогали с погрузкой.