сегодня в 22:21

В результате взрыва в Орловской области погибли двое сотрудников Росгвардии

В результате взрыва на железнодорожных путях в Орловской области погибли двое сотрудников Росгвардии, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале .

По его словам, еще один находится в тяжелом состоянии.

Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибших и всем орловчанам.

«Мы как никто понимаем, насколько страшно и больно терять своих жителей», — отметил он.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале сообщил, что взрыв произошел при проверке железнодорожных путей, где в итоге были обнаружены взрывные устройства.

Сразу 10 пассажирских поездов задерживаются до 4,5 часов из-за оперативных мероприятий, проводимых на участке Малоархангельск — Глазуновка в Орловской области, где произошел взрыв на железнодорожных путях.