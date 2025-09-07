Улицы Сочи ушли под воду после мощного ливня

Сильный ливень прошел в воскресенье днем в Сочи. Дороги, тротуары и автобусные остановки оказались затоплены, сообщает 112 .

На опубликованных кадрах видно, как в результате мощного ливня городские улицы ушли под воду. Люди садятся в автобус, находясь по колено в воде. Также из-за непогоды поваленные на дороги деревья блокировали движение авто.

Ранее жителей Сочи предупредили о ливнях, грозах, граде и сильном ветре до 20 м/с. В курортном городе и «Сириусе» 7, 8 и 9 сентября действует штормовое предупреждение.

МЧС просит граждан соблюдать меры безопасности, не заходить в море и не парковать автомобили вблизи деревьев.