Улицы Сочи ушли под воду после мощного ливня
Фото - © Telegram-канал 112
Сильный ливень прошел в воскресенье днем в Сочи. Дороги, тротуары и автобусные остановки оказались затоплены, сообщает 112.
На опубликованных кадрах видно, как в результате мощного ливня городские улицы ушли под воду. Люди садятся в автобус, находясь по колено в воде. Также из-за непогоды поваленные на дороги деревья блокировали движение авто.
Ранее жителей Сочи предупредили о ливнях, грозах, граде и сильном ветре до 20 м/с. В курортном городе и «Сириусе» 7, 8 и 9 сентября действует штормовое предупреждение.
МЧС просит граждан соблюдать меры безопасности, не заходить в море и не парковать автомобили вблизи деревьев.