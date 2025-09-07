Жителей Сочи предупредили о наводнениях из-за ливней

сегодня в 16:21

До конца дня 7 сентября, а также 8 и 9 сентября в Сочи и на федеральной территории «Сириус» прогнозируются сильные дожди и ливни, гроза, град, шквалистое усиление ветра до 20 м/с. В отдельных районах ожидаются сильные ливни, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

На реках могут быть резкие подъемы уровней воды, на малых водотоках местами она может достигать неблагоприятных отметок. В горах увеличивается риск схода селевых потоков.

Также на участке Магри-Веселое будет опасность формирования смерчей над морем.

В Сочи и «Сириусе» на указанные дни действует штормовое предупреждение.