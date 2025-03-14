Украинца задержали за контрабанду 70 тыс долларов в аэропорту Шереметьево

В аэропорту Шереметьево задержали 43-летнего гражданина Украины, который вез незадекларированные 70 тыс. долларов. Он прибыл в российскую столицу из катарской Дохи, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Таможенники задержали украинца и забрали доллары для перерасчета. В результате 60 тыс. изъяли, а остальные 10 тыс. долларов вернули мужчине под расписку.

Сумма незаконно ввезенных наличных составила более 6,5 млн рублей. В отношении украинца возбудили уголовное дело за контрабанду денег в особо крупном размере.

Ранее стало известно, что семья стримера Андрея Бурима, известного как Меллстрой, вывозила деньги за рубеж для отмывания. На этом уже попадался 28-летний брат блогера Сергей — его поймали в аэропорту Шереметьево с 75 тыс. долларов, которые не были задекларированы.