Родственники Меллстроя вывозили деньги за границу для отмывания

Семья стримера Андрея Бурима, известного как Меллстрой, вывозила деньги за рубеж для отмывания. На этом уже попадался 28-летний брат блогера Сергей — его поймали в аэропорту Шереметьево с 75 тыс. долларов, которые не были задекларированы, сообщает Mash .

Сергей Бурим работает администратором в ООО «Шефпро», его зарплата составляет 70 тыс. рублей. В 2023 году мужчина спрятал 75 тыс. долларов наличными в ручной клади и пронес через зеленый коридор аэропорта, но его остановили таможенники. В итоге был суд и штраф в 420 тыс. рублей.

Сегодня на имя самого блогера, его брата и матери Натальи пришла четвертая повестка на допрос по делу о неуплате налогов и отмывании денег. В скором времени все машины блогера, даже те, которые уже проданы, будут арестованы. Так Меллстрой потеряет около 1 млрд рублей.

Затем МВД направит письмо в INTERPOL, после чего треш-стример окажется в международном розыске. При этом в России его уже разыскивают по делу об уклонении от армейской службы.

Ранее стало известно, что семью Меллстроя проверяют из-за неуплаты налогов. Также родственников подозревают в легализации 500 млн рублей. Следователи будут ходатайствовать об аресте имущества. Самому блогеру за неуплату налогов грозит до 3 лет тюрьмы, а за легализацию средств — до 7 лет.