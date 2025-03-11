Семью стримера Меллстроя проверяют из-за неуплаты налогов

27 декабря мать блогера Наталью и его брата Сергея вызвали на допрос в МВД. Оказалось, что они приобрели люксовые автомобили Lamborghini STO, BMW M5, Bentley Mulsanne, Rolls-Royce Spectre, Rolls-Royce Phantom Long и Ferrari. А записали машины на друзей блогера «Коллектора» и «Будку». По той же схеме была куплена квартира недалеко от «Москва-Сити». За нее отдали 30 млн рублей.

Первую повестку им отправили еще раньше, а в конце декабря — вторую. При этом ни мать блогера, ни его брат в полицию не явились. За это им уже грозит статья. Более того, Наталья Бурим после получения второй повестки улетела с сыном и гражданским мужем в Черногорию, где живет Меллстрой.

Общая стоимость квартир и автомобилей семьи — около 500 млн рублей. Следователи будут ходатайствовать об аресте имущества. Самому блогеру за неуплату налогов грозит до 3 лет тюрьмы, а за легализацию средств — до 7 лет.

Ранее Чертановский районный суд Москвы избрал меру пресечения блогеру Александре Митрошиной. Ее отправили под домашний арест на срок 1 месяц и 16 дней. Ее обвиняют по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов, сборов) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере).