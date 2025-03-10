Обвиняемую в отмывании денег Митрошину отправили под домашний арест

Чертановский районный суд Москвы избрал меру пресечения блогеру Александре Митрошиной. Ее отправили под домашний арест на срок 1 месяц и 16 дней, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Следователи настаивали, чтобы Митрошину поместили под стражу. Ее обвиняют по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов, сборов) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере).

Блогер же попросила, чтобы ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, во время которого Митрошина будет находиться в квартире отца ее супруга. Муж «матери бложьей» — тренер по йоге и предприниматель Тимур Кошкаров. Звезда соцсетей заявила, что он возьмется за ее содержание.

Митрошину остановили в аэропорту Сочи 7 марта, куда она прилетела из Дубая. Утром 8 марта ее доставили в Москву, а затем на допрос в СК. Следователи допускают, что она могла получить 127 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов.