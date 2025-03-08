СК РФ: блогершу Александру Митрошину привезли в московский Следком на допрос

Популярную блогершу Александру Митрошину привезли в следственное управление ГСУ СК России по Москве на допрос. С ней проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета.

Против Митрошиной до этого завели уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ («легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). По информации правоохранителей, блогерша могла получить 127 млн рублей в результате преступления, совершенного по части 2 статьи 198 УК РФ («уклонение физлица от уплаты налогов, сборов»).

Следователи считают, что Митрошина на часть денег купила недвижимость в столице России. Блогершу задержали 7 марта в Краснодарском крае.

«112» пишет, что Митрошиной изберут меру пресечения в понедельник. Блогершу остановили 7 марта в аэропорту города Сочи. Туда она приехала из Дубая, Объединенных Арабских Эмиратов.

О том, что Митрошину привезли в Москву, стало известно утром 8 марта.