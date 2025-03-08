Блогера Сашу Митрошину доставили в Москву

Блогера Сашу Митрошину, которую обвиняют в сокрытии налогов, доставили в Москву из Краснодара, сообщает газета «Известия» .

Издание публикует кадры, где девушка идет по аэропорту. По жестам блогера становится ясно, что у нее «все хорошо».

Митрошину задержали в пятницу в Краснодарском крае, где она проживала в последнее время. Ее подозревают в сокрытии налогов на 127 млн рублей с помощью покупки столичной недвижимости.

Митрошина известна как «Матерь Бложья», она блогер, писатель, радиоведущая.