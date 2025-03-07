«Матерь бложья» Саша Митрошина задержана за отмывание денег

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Блогер Саша Митрошина задержана по обвинению в отмывании денег

Блогер Саша Митрошина задержана в Краснодарском крае, в ближайшее время ее доставят в Москву на допрос. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По данным СК, девушка задержана по подозрению в легализации денежных средств в особо крупном размере.

Предварительно, блогерша «отмыла» более 127 млн рублей через покупку недвижимости в Москве. Максимальное наказание по вменяемой ей статье — 7 лет колонии.

Сама Митрошина живет в Дубае.