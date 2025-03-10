СК попросил суд отправить блогера Александру Митрошину под стражу

Следствие ходатайствует перед Чертановским районным судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении блогерши Александры Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Митрошина незаконно завладела денежными средствами в размере более 127 млн рублей. Чтобы создать видимость законного владения, использования и распоряжения полученными деньгами, блогерша узаконила часть этих средств, приобретя недвижимость в Москве.

Митрошина обвиняется по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов, сборов) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере). В ходе допроса фигурантка полностью признала свою вину.

В понедельник следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемой меру пресечения в виде лишения свободы.

Адвокат Митрошиной будет добиваться для нее домашнего ареста.