Адвокат Митрошиной будет добиваться для нее домашнего ареста

Блогер Александра Митрошина, которую задержали по подозрению в отмывании денег, полностью признала свою вину в совершенном преступлении. Адвокат знаменитости Михаил Мушаилов будет просить суд отправить свою доверительницу под домашний арест, сообщает ТАСС .

«Моя подзащитная Митрошина полностью признала вину, готова сотрудничать со следствием, общественной опасности не представляет. В связи с этим мы будем просить суд избрать для нее меру пресечения в виде домашнего ареста», — заявил Мушаилов.

При этом следствие планирует требовать ареста для блогерши, которая нарушила российское законодательство.

Ранее сообщалось, что 7 марта следственные органы страны возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов» в отношении блогера Александры Митрошиной. Позднее ее объявили в розыск и арестовали сразу же, как только девушка прилетела в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов.

По данным следствия, блогер могла незаконно легализовать около 60,25 млн рублей из 127 млн рублей. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.