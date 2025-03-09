Адвокат Митрошиной будет добиваться для нее домашнего ареста
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Блогер Александра Митрошина, которую задержали по подозрению в отмывании денег, полностью признала свою вину в совершенном преступлении. Адвокат знаменитости Михаил Мушаилов будет просить суд отправить свою доверительницу под домашний арест, сообщает ТАСС.
«Моя подзащитная Митрошина полностью признала вину, готова сотрудничать со следствием, общественной опасности не представляет. В связи с этим мы будем просить суд избрать для нее меру пресечения в виде домашнего ареста», — заявил Мушаилов.
При этом следствие планирует требовать ареста для блогерши, которая нарушила российское законодательство.
Ранее сообщалось, что 7 марта следственные органы страны возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов» в отношении блогера Александры Митрошиной. Позднее ее объявили в розыск и арестовали сразу же, как только девушка прилетела в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов.
По данным следствия, блогер могла незаконно легализовать около 60,25 млн рублей из 127 млн рублей. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.