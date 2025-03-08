СК РФ: блогерше Митрошиной выдвинули обвинение

В процессе следственных мероприятий правоохранители предъявили обвинения блогерше Александре Митрошиной. Она полностью признала свою вину, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В понедельник следствие планирует подавать ходатайство в суд. В нем попросят выбрать для Митрошиной меру пресечения.

Блогершу остановили в аэропорту Сочи 7 марта, куда она прилетела из Дубая. Утром 8 марта девушку доставили в Москву, а затем на допрос в Следственный комитет.

В отношении блогерши открыли уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК России — «легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Следователи допускают, что она могла получить 127 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов.