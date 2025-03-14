Украинского радикала Демьяна Ганула могли расстрелять из мести

Месть могла стать мотивом убийства украинского радикала и неонациста Демьяна Ганула. Мужчину мог убить родственник одного из погибших мобилизованных бойцов ВСУ, сообщает SHOT .

Ганула застрелили на Александровском проспекте в Одессе. Убийство произошло в пятницу около 10:30 по местному времени.

Мужчине два раза выстрелили в голову прямо на улице. Украинские следователи считают, что Ганула могли убить из мести. Его мог застрелить родственник одного из погибших мобилизованных военнослужащих ВСУ.

Также фигурирует версия о заказном убийстве и киллере. Однако ее следователи называют нелогичной, ведь убийца застрелил украинского националиста средь бела дня, не скрывая свое лицо. Расстрел попал на камеры видеонаблюдения.

Ганул был известен тем, что нападал на украинцев, которые не поддерживали мобилизацию, и осквернял памятники истории Российской империи и СССР. Также его называют организатором поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

Ранее в Сети появились кадры с моментом убийства Ганула.