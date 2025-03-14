Контрольный в голову: видео момента убийства неонациста Ганула в Одессе

Baza опубликовала видеозапись с моментом убийства известного украинского радикала и неонациста Демьяна Ганула в Одессе.

Мужчина был застрелен днем в пятницу у дома на Александровском проспекте.

На кадрах видно, как Ганул лежит на тротуаре. В этот момент к нему подходит неизвестный мужчина с пистолетом и прямо на глазах очевидцев добивает жертву выстрелом в затылок. После этого стрелок спокойно уходит с места убийства.

Демьян Ганул — известный на Украине националист, выходец из «Правого сектора». Он стал известен благодаря своей активной поддержке мобилизации в стране и публикациям, в которых он призывал отправлять украинских мужчин в военкоматы.

Российские власти обвиняют мужчину в поджоге Дома профсоюзов в 2014 году. На Украине же он был официально обвинен по нескольким уголовным статьям в разные годы.