Днем на улице в Одессе неизвестные улице расстреляли неонациста Демьяна Ганула, который ненавидел русских, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Радикал известен нападениями на людей, осквернением и сносом памятников истории Российской империи и СССР. Также он известен как один из организаторов и участников поджога Дома профсоюзов в 2014 году.

Ганул срывал концерты российских исполнителей, а также преследовал жителей Одессы, которые высказывались за русский язык.

Очевидцы поделились, что неонацист убегал от преследователя, в него несколько раз стреляли.

Ранее СМИ писали, что правосек-нацист Демьян Ганул считает себя хозяином Одессы. Работая в местном военкомате, он жестоко обращается с теми, кто отказывается отправляться на фронт, буквально калеча, ломая и насилуя уклонистов.