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Украинский БПЛА самолетного типа сбили в небе над Краснодарским краем

Происшествия
Военные Украины

Фото - © Военные Украины/Телеграм-канал Владимира Зеленского

Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Краснодарским краем, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Попытка совершить атаку на территории страны пресечена около 08:20 по московскому времени.

Накануне дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью.

Ранее американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk снова кружил в нейтральной зоне над Черным морем перед атакой ВСУ на Керчь. БПЛА, который, вероятно, наводил удары киевских боевиков, взлетел с военно-морской базы НАТО Сигонелла на Сицилии.