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Американский беспилотник снова заметили над Черным морем при атаке ВСУ на Керчь

Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk снова кружил в нейтральной зоне над Черным морем перед атакой ВСУ на Керчь, пишет SHOT .

Отмечается, что БПЛА, который, вероятно, наводил удары киевский боевиков, взлетел с военно-морской базы НАТО Сигонелла на Сицилии.

Украинские военные атаковали Крым ракетами, которые были сбиты средствами ПВО. Однако обломки рухнули на паромы в Керчи. У них повреждено остекление надстроек.

Также на протяжении почти 40 минут был закрыт проезд по Крымскому мосту.

Ранее политолог Сергей Юхин призвал сбивать «натовские» дроны над Черным морем. Недавно ВСУ вновь обстреляли Крым ракетами. И в момент атаки над Черным морем также был замечен американский дрон MQ-9 Reaper.