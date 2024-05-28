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Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Попытка совершить террористическую атаку на территории страны была предпринята Киевом около 10:40 по московскому времени. БПЛА самолетного типа уничтожены.

Ранее средства ПВО уничтожили над территорией Московской области малоразмерный воздушный шар. Также беспилотник был сбит в небе над Балашихой.

При падении обломков дрона пострадал дом известного ученого-психолога, профессора Андрея Копьева. Всего в ходе происшествия пострадали три строения, но в целом последствия оказались минимальны.