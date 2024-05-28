Дом ученого Копьева пострадал при падении беспилотника в Балашихе
Фото - © Telegram-канал "Балашиха ! Рулит"
Дом известного ученого-психолога, профессора Андрея Копьева пострадал при падении обломков дрона в Балашихе, сообщает «Московский комсомолец».
Всего в ходе происшествия пострадали три строения, но в целом последствия оказались минимальны.
После падения беспилотника пострадали двое мужчин, один из которых попал в больницу с переломом челюсти и рваной раной щеки.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе 27 мая был сбит БПЛА, его обломки упали на частный дом.
Глава региона призвал граждан сохранять спокойствие — все службы работали на месте.