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Дом ученого Копьева пострадал при падении беспилотника в Балашихе

Дом известного ученого-психолога, профессора Андрея Копьева пострадал при падении обломков дрона в Балашихе, сообщает «Московский комсомолец».

Всего в ходе происшествия пострадали три строения, но в целом последствия оказались минимальны.

После падения беспилотника пострадали двое мужчин, один из которых попал в больницу с переломом челюсти и рваной раной щеки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе 27 мая был сбит БПЛА, его обломки упали на частный дом.

Глава региона призвал граждан сохранять спокойствие — все службы работали на месте.