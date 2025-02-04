Ухажер хотел жениться: вскрылись подробности похищения девочки под Тюменью

Пропавшую в Тюменской области 13-летнюю девочку увез на свадьбу ее ухажер

13-летнюю девочку, ранее исчезнувшую в селе Княжево Тюменской области, увез подросток, который хотел на ней жениться, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону .

Следствие выяснило, что несовершеннолетняя вела романтическую переписку с 16-летним парнем из Волгоградской области. Она соврала ему, что ей 16 лет.

Подросток однажды взял из дома 40 тыс. рублей, а затем на такси уехал за девочкой в село Княжево, не сказав об этом родителям. Он захотел жениться на своей возлюбленной, а для этого повез ее в Волгоградскую область. Девочка была согласна.

Родители юноши узнали о случившемся и выехали за сыном. Взрослые попытались вернуть несовершеннолетнюю домой, но их автомобиль был остановлен работниками ГАИ в Саратовской области по ранее распространенной ориентировке.

Следствие установило, что в отношении девочки не совершались противоправные действия. Проверяется версия о возможном давлении на ребенка. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

30 января неизвестные увезли девочку, проживающую в селе Княжево, на автомобиле. Сообщалось, что ее похитили прямо у школы.

Затем ее обнаружили работники ГАИ в Саратовской области. Девочку вернули родителям.