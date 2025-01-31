МВД РФ: сотрудники ГАИ спасли похищенную в Тюменской области 13-летнюю девушку

Сотрудники правоохранительных органов смогли спасти 13-летнюю девочку, которая исчезла в Тюменской области. Ее обнаружили работники ГАИ в Саратовской области, сообщает в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сотрудники правоохранительных органов поговорили со свидетелями преступления, просмотрели записи с видеокамер. Они установили, на каком транспортном средстве увезли 13-летнюю девушку. Удалось отследить маршрут, по которому двигался автомобиль.

31 января работники ГАИ успешно остановили машину, которая разыскивалась. Всех, кто находился внутри, в том числе 13-летнюю девушку, отвезли в отдел полиции. Выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее двое мужчин подкараулили 13-летнюю девочку рядом со школой в населенном пункте Княжево Тюменского района. Затем они похитили ее, чтобы выдать замуж.