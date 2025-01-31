Семиклассницу похитили в Тюменской области, чтобы насильно выдать замуж

Двое мужчин подкараулили 13-летнюю девочку у школы в селе Княжево Тюменского района, после чего похитили с целью силой выдать замуж, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что взрослый мужчина вместе с молодым парнем силой затащили семиклассницу в автомобиль марки Kia Rio. Очевидцы утверждают, что автомобиль дежурил возле школы с 8:00 до 14:00 и скрылся в неизвестном направлении после похищения ребенка. Полицию вызвала на место происшествия директор школы.

По словам подруг 13-летней девочки, некоторое время назад похищенная познакомилась в Сети с парнем, который очень быстро начал ее преследовать. Школьница плакала от страха и жаловалась подругам и просила их провожать ее до дома. При этом мать семиклассницы знала, что ее дочь с кем-то общается.

По одной из версий, девочку похитили киднепперы — члены цыганской диаспоры Тюменского района. Они хотят насильно выдать девочку замуж.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.