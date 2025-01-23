Уголовное дело возбуждено после нападения мигрантов на журналистов в Подмосковье

Репортеры пострадали во время съемок в подмосковном хостеле

Съемочная группа одного из федеральных каналов подверглась нападению рабочих-иностранцев в подмосковном хостеле, по факту происшествия возбудили уголовное дело, сообщает сайт MK.Ru со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета (СК) России по Московской области.

По информации пресс-службы, журналисты для подготовки материала приехали в нелегальный хостел, на который пожаловались местные жители, недовольные нарушениями общественного порядка. В результате съемочную группу атаковали агрессивные постояльцы хостела.

По факту нападения заведено уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования, отмечается в сообщении.

Ранее в областном СК сообщили о нападении мигрантов с ножом на местного жителя в Ленинском городском округе Подмосковья.